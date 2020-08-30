نتنياهو: لن ننتظر الفلسطينيين إلى الأبد في عملية صنع السلام

تل أبيب - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تنتظر الفلسطينيين إلى الأبد لصنع السلام.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلي: "إذا اضطررنا إلى انتظار الفلسطينيين لصنع السلام، فسنضطر إلى الانتظار إلى الأبد".

وأضاف إن العالم العربي لا ينتظر الفلسطينيين للتوصل إلى سلام مع إسرائيل قبل أن يفعلوا ذلك.

وتابع نتنياهو: "لفترة طويلة، كان للفلسطينيين حق النقض "فيتو" على السلام، ليس فقط بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولكن بين إسرائيل والدول العربية".

ودعا نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في مسكنه الرسمي في القدس مع جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ومع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، دولا أخرى في الشرق الأوسط إلى الحذو حذو دولة الإمارات في صنع السلام.

وبدوره، قال كوشنر إن خطة السلام التي بادر إليها الرئيس ترامب برهنت للعالم أن الولايات المتحدة تتفهم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وهذا التفهم يجعل إسرائيل أكثر استعدادا لصنع السلام .

ووصف كوشنر ما تم عرضه على الفلسطينيين بخطة واقعية مؤكدا أنه عندما يجنح الفلسطينيون نحو السلام فإن الفرصة ستكون متاحة أمامهم .

من جهة أخرى ،دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ،خلال لقائه كوشنر دولا عربية واسلامية إلى اتخاذ خطوة مماثلة لخطوة الامارات وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل على أساس السلام مقابل السلام .

واعرب عن امله في ان تساهم المزيد من معاهدات السلام في بناء الثقة مع الفلسطينيين .

يشار إلى أن وفدا أمريكيا رفيع برئاسة كوشنر يرافقه أوبراين وصل في وقت سابق اليوم الأحد.

ومن المقرر أن ينضم الوفد الأمريكي إلى الوفد الإسرائيلي الذي سيغادر إسرائيل على متن طائرة من مطار بن جوريون غدًا في أول رحلة مباشرة إلى أبو ظبي.

ويرافق البعثة الإسرائيلية عشرات المسؤولين من الوزارات الحكومية المختلفة ورجال أعمال بارزون.