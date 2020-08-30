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مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط عاصمة بيلاروس

04:36 م الأحد 30 أغسطس 2020
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط عاصمة بيلاروس

أرشيفية

مينسك -أ ش أ

اندلعت اليوم الأحد، مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مبنى لجنة أمن الدولة في وسط عاصمة بيلاروسيا مينسك.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية أن المتظاهرين تمكنوا من التصدي لرجال الأمن وحرروا من قبضتهم بعض الموقوفين، وبعد ذلك اضطر رجال الأمن لمغادرة المكان.

وتشهد بيلاروسيا منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس الجاري، التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو، احتجاجات للمعارضة التي لم تعترف بفوز لوكاشينكو.

وقد أعلنت العديد من الدول الغربية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي قالت إنها "لم تكن حرة ولا نزيهة" ، في حين دعت الخارجية الروسية إلى الالتزام الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، المنصوص عليه في القانون الدولي.

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Asha
مينسك بيلاروسيا قوات الأمن

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