إلغاء مشاركة المسؤولين الأمنيين في الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى الإمارات

تل أبيب - (د ب أ):

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلغاء مشاركة المسؤولين الأمنيين في الوفد الإسرائيلي المقرر أن يتوجه إلى الإمارات غدا في أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول حكومي كبير أن "هذا القرار يأتي في إطار خطط للبحث في الشؤون الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام مع الإمارات بمعزل عن الشؤون المدنية التي سيناقشها الوفد الحالي".

وبهذا لن ينضم مدير عام وزارة الدفاع أمير إيشل إلى الوفد الإسرائيلي الذي سيغادر غدا إلى أبو ظبي لدفع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات.

ووصل إلى إسرائيل اليوم وفد أمريكي رفيع برئاسة مستشار الرئيس جاريد كوشنر يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين. ومن المقرر أن ينضم الوفد الأمريكي إلى الوفد الإسرائيلي الذي سيغادر إسرائيل على متن طائرة من مطار بن جوريون غدا في أول رحلة مباشرة إلى أبو ظبي.

ويرافق البعثة الإسرائيلية عشرات المسؤولين من الوزارات الحكومية المختلفة ورجال أعمال بارزون.