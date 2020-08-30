نتنياهو: إسرائيل منخرطة في محادثات سرية مع دول عربية

تل أبيب- (بي بي سي):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته منخرطة في محادثات سرية مع زعماء دول عربية وإسلامية، حول تطبيع العلاقات وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الاتفاق بين إسرائيل والإمارات.

وجاء حديث نتنياهو عشية أول رحلة تجارية جوية من إسرائيل إلى الإمارات.

وكان نتنياهو اجتمع في تل أبيب بمسؤولين أمريكيين من بينهم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن الأجواء مهيأة لإبرام المزيد من الاتفاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.