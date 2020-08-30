بعد حضورها اللافت.. "اختفاء غامض" لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

وكالات:

بعد سطوع نجمها وحضورها اللافت في المشهد السياسي بكوريا الجنوبية، اختفت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، عن الأنظار فجأة بشكل غامض.

وبحسب صحيفة "شوسن إلبو" الكورية الجنوبية، الناطقة بالإنجليزية، لم تُشاهد شقيقة كيم في العلن منذ ما يُقارب الشهر، وهو أمر غير مألوف.

وربط باحث كوري، وفق الصحيفة، اختفاء شقيق كيم بمحاولة دحض الشائعات التي تروّج إلى تسليمها بعض السلطات والصلاحيات في الدولة الشيوعية المعزولة.

والأسبوع الماضي، أخطر جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية، لجنة المخابرات في البرلمان، بأن كيم أوعز بعضا من صلاحياته لشقيقته النافذة.

وشوهدت شقيقة كيم، آخر مرة، في 27 يوليو الماضي، وظهرت وقتئذ إلى جانب الزعيم خلال لقاء عسكري بمناسبة الذكرى الـ67 لوقف الحرب الكورية.

لكن كيم يو جونج ظهرت كثيرا منذ مارس الماضي، حينما أطلقت حملة دعائية مناوئة لكوريا الجنوبية بسبب إرسال منشورات دعائية صوب الشمال.

وتواصل التصعيد إلى أن قامت كوريا الشمالية بقصف مكتب الاتصال مع كوريا الجنوبية وتدميره، في يونيو الماضي.

والأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيم كيم ناقش العاصفة التي حلت بالبلاد، وقبل يوم واحد، ناقش تفشي كورونا في اجتماع للمكتب السياسي في حزب العمال.

وشارك أغلب قادة حزب العمال في الاجتماع، لكن شقيقة الزعيم لم تحضر إليه، رغم كونها مرشحة لتشغل عضوية المكتب السياسي.

وفي مناسبة سابقة، شوهدت شقيقة الزعيم في اجتماع للمكتب السياسي، وبدت منهمكة وهي تكتب نقاطا مما كان يقوله أخوها خلال اللقاء.

لكن هذا الغياب يخضع لتأويلات عدة، إذ ثمة من يرى أن شقيقة الزعيم تخشى أن يؤدي الظهور المنتظم إلى تحديد طبيعة دورها في النظام، بينما تحرص كوريا الشمالية على درجة عالية من السرية.

وبحسب الباحث والأكاديمي في جامعة كوريا، نام سونج ووك، فإن العرف في كوريا الشمالية هو أن يُجرّد المسؤول من منصبه بمجرد أن ينتبه الآخرون إلى أنه صار بمثابة "الرقم 2" داخل النظام السياسي.

وأضاف أن كوريا الشمالية تحرص على هذه العملية من التوازن ومراجعة الأمور، حتى وإن تعلق الأمر بشقيقة الزعيم، المقربة عائليا وسياسيا.

ويوم الأربعاء، لفتت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى غياب شقيقة كيم، ووصفته بأنه أمر غير مُعتاد، لكن أثارت احتمال أن يكون بدافع المرض أو الانشغال بقضاء أمور أخرى.