قبل توقيعه.. حمدوك عن اتفاق السلام السوداني: يمنحنا طاقة جديدة

وكالات:

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السودانية في جوبا، يمنح البلاد الاتفاق طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء.

وغرّد حمدوك عبر تويتر، الأحد، بعد مغادرته إلى جوبا: "أتوجه اليوم لجوبا عاصمة جنوب السودان الشقيق لمشاركة وفد الحكومة والرفاق في حركات الكفاح المسلح الفرح ودعم اتفاق السلام الذي سيجري توقيعه بالأحرف الأولى غداً الاثنين. توصُّلُنا لإتفاق مع أطراف عملية السلام أمر يستحق الاحتفاء والمباركة".

اتوجه اليوم لجوبا عاصمة جنوب السودان الشقيق لمشاركة وفد الحكومة والرفاق في حركات الكفاح المسلح الفرح ودعم اتفاق السلام الذي سيجري توقيعه بالأحرف الأولى غداً الاثنين. توصُّلُنا لإتفاق مع أطراف عملية السلام أمر يستحق الاحتفاء والمباركة. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 30, 2020

واعتبر حمدوك في سلسلة تغريدات أن "الاتفاق يمنحنا طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء؛ بمهام إضافية منها تنزيل السلام كواقع بين مجتمعاتنا المحليّة، ومنها استكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات شعبنا العظيم وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية، هذا الطريق الطويل سنمشيه معًا".

ووصف الوصول إلى الاتفاق ومن ثم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، وصولًا إلى التوقيع عليه يوم الاثنين بأنه "لحظة تفاؤل بما حققناه معا لمواطناتنا ومواطنينا بمعسكرات النزوح واللجوء وضحايا الحروب الاهلية في السودان وهم يستحقون منّا الكمال".

وأضاف أن "الاتفاق يمثل كذلك لحظة استشراف للمستقبل بأن نظل نعمل معًا على ألا تتكرر هذه المآسي في السودان مرة أخرى".

هذه لحظة تفاؤل بما حققناه معا لمواطناتنا ومواطنينا بمعسكرات النزوح واللجوء وضحايا الحروب الاهلية في السودان وهم يستحقون منّا الكمال، وكذلك لحظة استشراف للمستقبل بأن نظل نعمل معاً على ألا تتكرر هذه المآسي في السودان مرة اخرى.#سلام_السودان — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 30, 2020

ورافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس ووزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ود. هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير عام جهاز المخابرات الوطني الفريق أول جمال عبد المجيد.

وكان في وداعه عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وقيادات العمل الشرطي.

وأكملت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، أمس السبت، التوقيع بالأحرف الأولى على آخر البروتوكولات المتعلقة بملف اتفاق السلام بين الطرفين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان "سونا".

وتم التوقيع اليوم على بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الطرفين بفندق كراون في جوبا.