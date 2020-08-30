التحالف: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الرياض - أ ش أ

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".