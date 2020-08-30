التحالف: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية
الرياض - أ ش أ
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98497
عدد المصابين
-
71302
عدد المتعافين
-
5376
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25138336
عدد المصابين
-
17475853
عدد المتعافين
-
845481
عدد الوفيات
إعلان