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دبلوماسية تنفي استثناء الكويت من زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة

11:57 ص الأحد 30 أغسطس 2020
دبلوماسية تنفي استثناء الكويت من زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة

علم الكويت

الكويت- أ ش أ:

نفت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، استثناء الكويت من زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، بسبب موقفها من التطبيع مع إسرائيل.

وأكدت رومانوسكي، الأحد، متانة وقوة العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت، مشددة على عدم وجود تأثير لموقف الكويت الرسمي من التطبيع مع إسرائيل، على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت أن كبار المسؤولين الأمريكيين يواصلون زيارتهم إلى الكويت، دعما للشراكة طويلة الأمد بين البلدين، لافتة إلى زيارة الممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران براين هوك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي جونيور للكويت خلال شهر يوليو الماضي، إضافة إلى الزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني ديفيد شينكر للكويت؛ للتواصل مع كبار المسؤولين الكويتيين حول عدة أمور مهمة.

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الكويت زيارات المسؤولين الأمريكيين ألينا رومانوسكي التطبيع مع إسرائيل

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