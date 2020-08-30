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فيروس كورونا: أكثر من 25 مليون إصابة مؤكدة.. والوفيات تتجاوز 840 ألفا

11:50 ص الأحد 30 أغسطس 2020
فيروس كورونا: أكثر من 25 مليون إصابة مؤكدة.. والوفيات تتجاوز 840 ألفا

فيروس كورونا

عواصم عالمية- (بي بي سي):

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم 25 مليون حالة بينما وصلت حصيلة عدد الوفيات بين المصابين إلى ما يزيد عن 840 ألف.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول في أمريكا اللاتينية تسجيل أعدادا متزايدة من حالات الإصابة الجديدة، إلا أن الهند تعد صاحبة أكبر معدل إصابات يومي مع تسجيلها 87 ألف حالة جديدة يوم الأحد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت مؤخرا من أن وقف انتشار الفيروس قد يحتاج إلى عامين.

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