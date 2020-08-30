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قتيل في اشتباكات بين مؤيدي ترامب ونشطاء "حياة السود مهمة"

11:48 ص الأحد 30 أغسطس 2020
قتيل في اشتباكات بين مؤيدي ترامب ونشطاء "حياة السود مهمة"

ينظم مؤيدو ترامب مسيرات داعمة لمرشحهم منذ ثلاثة أس

واشنطن- (بي بي سي):

قتل شخص بطلق ناري خلال اشتباكات وقعت بين مشاركين في مسيرة انتخابية كبيرة لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحتجين من حركة "حياة السود مهمة" في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وتظهر صور التقطت من موقع الحادث مسعفين يحاولون إنقاذ من يبدو أنه رجل أبيض.

ولم تفصح الشرطة عن هوية القتيل كما لم تحدد ما إذا كان لإطلاق النار علاقة بالاشتباكات التي شهدتها منطقة وسط المدينة.

وكانت شوارع مدينة بورتلاند مسرحا لاحتجاجات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأصبحت هذه المدينة مركزا لمظاهرات ضد انتهاكات الشرطة والعنصرية منذ مقتل المواطن الأمريكي الذي ينحدر من أصول أفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا في 25 مايو الماضي على يد شرطي أبيض، ما أثار حالة من الغضب على المستويين المحلي والدولي.

وأرسلت قوات الأمن الفيدرالية إلى بورتلاند بتعليمات من الرئيس ترامب في يوليو الماضي فيما وُصف بأنه إجراء يستهدف السيطرة على العنف.

يُذكر أن هذه المسيرة الانتخابية الداعمة لترامب نُظمت في يوم السبت الثالث على التوالي.

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