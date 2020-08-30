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حمدوك إلى جوبا للمشاركة في توقيع "اتفاق السلام السوداني"

11:44 ص الأحد 30 أغسطس 2020
حمدوك إلى جوبا للمشاركة في توقيع "اتفاق السلام السوداني"

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

وكالات:

توجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، إلى جنوب السودان وذلك لحضور التوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام غدًا الاثنين.

ورافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس ووزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ود. هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير عام جهاز المخابرات الوطني الفريق أول جمال عبد المجيد.

وكان في وداعه عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وقيادات العمل الشرطي.

وأكملت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، أمس السبت، التوقيع بالأحرف الأولى على آخر البروتوكولات المتعلقة بملف اتفاق السلام بين الطرفين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان "سونا".

وتم التوقيع اليوم على بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الطرفين بفندق كراون بعاصمة جنوب السودان، جوبا.

عبدالله حمدوك السودان

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