صحافة إسرائيل: مطالب حمساوية جديدة يحملها سفير قطر.. وتعاون استخباراتي مع الإمارات

كتب - محمد إبراهيم:

تنوعت الموضوعات المنشورة في الصحف الإسرائيلية اليوم، بداية من رصد تداعيات أزمة حركة حماس مع إسرائيل وطرحها لعدد من المطالب السياسية على الوسط القطري، فيما تواصل الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية الكشف عن تفاصيل التعاون الإسرائيلي الإماراتي. أبرزت بعض التقارير رفض الكثير من الآباء والعائلات الإسرائيلية إرسال أبنائهم إلى المدارس مع تصاعد نسب الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل.

غزة

البداية مع صحيفة معاريف والتي كشفت عن تفاصيل الساعات الأخيرة لتطورات زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى غزة ثم عودته إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول ملف التهدئة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن حماس تصر على توفير ما يلزم لمواجهة كورونا في القطاع، وتلبية باقي مطالبها المتعلقة بالكهرباء والمياه والبنى التحتية وتسريع بناء المستشفى الأمريكي.

وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل تشترط وقف إطلاق البالونات الحارقة قبل اتخاذ أية خطوة، لفتح المعابر وإدخال الوقود الخاص بالكهرباء.

وتوقعت مصادر الصحيفة أن يعود المسؤول القطري بعد منتصف هذه الليلة الى غزة، غير أن كل ذلك مرتبط بنتائج اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين.

الإمارات

إلى موقع التليفزيون الإسرائيلي الذي نقل عن مصادر وصفها بالأجنبية نية إسرائيل والإمارات إقامة قواعد استخبارات مشتركة في إطار اتفاق السلام الذي توصل إليه البلدان مؤخرا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية مسؤولة تأكيدها بأن اسرائيل والإمارات تعتزمان إنشاء مرافق استخباراتية مشتركة لمراقبة خليج عدن وبحر العرب وباب المندب، من خلال تلك المرافق التي تزعم المصادر أنها ستقام على جزيرة سقطرى اليمنية.

وبحسب هذه المصادر قام وفد من الضباط الإسرائيليين والإماراتيين بزيارة الجزيرة مؤخرًا وفحصوا عدة مواقع لإنشاء تلك المرافق على غرار تلك المحطة التي أسستها إسرائيل في اريتريا لمراقبة جنوب البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى ان الإمارات بفضل دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي غيرت موازين القوى في جنوب اليمن لصالحها، ونجحت أبو ظبي في تحويل جزيرة سقطرى إلى بؤرة أمامية لها.

كورونا

ومن هذا الموضوع إلى حالة الجدل المتصاعد بشأن العودة إلى المدارس وافتتاح الفصول الدراسية خلال اليومين المقبلين، حيث أعرب الكثير من الآباء وأولياء الأمور عن رفضهم عودة أبنائهم للدراسة، في ظل تصاعد نسب الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت صحيفة إسرائيل اليوم تفاصيل إحصائية جديدة أوردتها وزارة الصحة والتي قالت ان ستمائة وأربعة وأربعين (644) شخصا أصيبوا بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الفائتة، وتوصف حالة أربعمائة وثمانية وثلاثين (438) مريضا خطيرة من إجمالي الحالات النشطة، بينهم مائة وستة عشر (116) يستعينون بأجهزة تنفس اصطناعي.

وأشارت الصحيفة إلى توفي تسعمائة وستة أشخاص (906) منذ انتشار هذا الوباء في إسرائيل. ومن مجمل المرضى تماثل للشفاء 92100، علما أن عدد المرضى حاليا 20331، الأمر الذي يزيد من تداعيات هذه الأزمة.