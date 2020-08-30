قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة
رام الله - أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من الضفة بينهم فتى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن نادي الأسير اليوم الأحد إنه تم اعتقال مواطنين اثنين من طولكرم، كما اختطفت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون" أسيرا سابقا من بلدة قباطية جنوب جنين.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من الخليل، وفتى من مخيم الجلزون في رام الله، كما اعتقلت فلسطينيا من بلدة العيسوية في ميدينة القدس.
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