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جنوب الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

10:07 ص الأحد 30 أغسطس 2020
جنوب الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

ارشيفية

بكين - (د ب أ):

ذكر مزارعون في جنوب الصين أنهم يواجهون دمارا ناجما عن واحد من أسوأ غزو للجراد منذ عقود، قائلين إن تأثير ذلك أسوأ بكثير عما يمكن أن يتخيله أحد، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأحد.

وقال لين يشين، وهو قروي من منطقة باكو بإقليم يونان "على كل نبتة ذرة، هناك ما بين 30 و40 حشرة جراد وقريبا جدا ستختفي كل الأوراق".

وطبقا لبيان صادر عن حكومة مقاطعة "جيانجشينج" الشهر الماضي، فقد عبرت أسراب من جراد الخيزران الأصفر، الحدود في أواخر يونيو الماضي ومنذ ذلك الحين تتجه شمالا.

وطبقا لأرقام رسمية، تضاعفت المناطق المتضررة من الجراد على مدى 20 يوما في يوليو الماضي.

حتى 17 أغسطس، تضررت مساحات تقدر بـ 106 كيلومترات مربعة في 11 مقاطعة بالإقليم.

وتعزز السلطات جهودها لاحتواء التفشي، حيث تم إرسال آلاف المفتشين للقرى والغابات، وتم نشر طائرات مسيرة لرش المبيدات الحشرية.

بكين الجراد غزو للجراد الصين

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