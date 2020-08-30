كبير أمناء مجلس وزراء اليابان ينضم لسباق انتخابات خلافة شينزو آبي

طوكيو - أ ش أ

كشف مصدر مطلع في الحكومة اليابانية، أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا سينضم إلى سباق الانتخابات لخلافة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، حيث أشاد بعض كبار أعضاء الحزب الحاكم بقدراته على إدارة الأزمات وقالوا إنه من المهم الحفاظ على استمرارية سياسة الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المصدر - حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- إن سوجا أبلغ الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم توشيهيرو نيكاي بعزمه على الترشح لانتخابات قيادة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء، بعد أن أعلن آبي يوم أمس الأول الجمعة، عزمه تقديم الاستقالة من منصبة بسبب تدهور حالته الصحية.

وأعلن نواب بارزون بالحزب إن الانتخابات ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، كما أشار رئيس السياسة بالحزب الديمقراطي الليبرالي ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا إلى رغبتهما في الترشح بعد إعلان آبي رحيله.

وكان آبي قد أعلن تفويضه السلطة إلى نيكاي لاتخاذ القرارات المتعلقة بسباق قيادة الحزب.

وشغل سوجا منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة منذ عودة آبي إلى السلطة في أواخر عام 2012، حتى أصبح شخصية قوية وواحد من أقرب مساعدي رئيس الوزراء. وفي حين أن شوجا لا ينتمي إلى أي فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي، إلا أن آبي ونيكاي قيموه بدرجة عالية كخليفة محتمل ، حسبما قالت مصادر قريبة من الأمر، وقالوا إنه من المرجح أن يتلقى دعمًا بشكل غير مباشر من آبي.