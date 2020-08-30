أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

المعارضة الفنزويلية تفشل في الاتفاق على مسار موحد للمضي قدما

07:14 ص الأحد 30 أغسطس 2020
المعارضة الفنزويلية تفشل في الاتفاق على مسار موحد للمضي قدما

احتجاجات فنزويلا

كاراكاس - (د ب أ):
لا تزال المعارضة في فنزويلا تكافح من أجل الاتفاق على مسار موحد للمضي قدما قبيل الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل.

وقالت النائبة السابقة ماريا كورينا ماتشادو في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت بعد اجتماع طال انتظاره مع زعيم المعارضة خوان جوايدو "عندما سُئلت عما إذا كنا قد حققنا هدفا مشتركا، فإن الإجابة هي لا".

وقالت ماتشادو إن جوايدو اقترح إجراء استفتاء جديد.

وكررت عرضها بإنهاء الحكومة الاستبدادية للرئيس نيكولاس مادورو في أسرع وقت ممكن من خلال عملية وطنية ودولية.

وتحدثت ماتشادو في رسالة إلى جوايدو نشرت عبر تويتر عن الفرص الضائعة وتغيير المسار منذ يناير 2019.

وكتبت لجوايدو:"لقد أوكلت إليك الدولة مهمة لا تستطيع أو لا تريد إنجازها".

وكان جوايدو قد دعا قادة المعارضة البارزين الآخرين إلى جانب ماتشادو في 19 أغسطس إلى المساهمة بآرائهم والاتفاق على مسار مشترك.

خوان جوايدو فنزويلا المعارضة الفنزويلية

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 299 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25138336

    عدد المصابين

  • 17475853

    عدد المتعافين

  • 845481

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طبيب الزمالك: لدينا 3 إصابات بكورونا بين صفوف الفريق