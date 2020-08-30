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إسرائيل تجدد غاراتها على غزة

07:13 ص الأحد 30 أغسطس 2020
إسرائيل تجدد غاراتها على غزة

الغارات الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ):
قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد إنه نفذ هجوما انتقاميا مرة أخرى ردا على هجمات بالونات متفجرة أُطلقت من غزة وذلك بإطلاق النار على منشآت تابعة لحركة حماس في المنطقة.

وجاء في تغريدة للجيش الاسرائيلي "تم إطلاق بالونات متفجرة من غزة على إسرائيل طوال اليوم، مما أدى إلى إشتعال حرائق على الأرض في جنوبي إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تويتر "وردا على ذلك، قصفت دباباتنا مواقع عسكرية لحماس في غزة ".

وصعد الفلسطينيون هجماتهم عبر الحدود من غزة هذا الشهر، بما في ذلك ما تصفه إسرائيل بـ "إرهاب البالون" - حيث أشعلوا النار في الحقول الزراعية في جنوبي إسرائيل باستخدام بالونات حارقة، وذلك بعد فترة هدوء بسبب فيروس كورونا.

وعلقت إسرائيل شحنات الوقود وأغلقت معابرها الحدودية مع قطاع غزة ردا على الهجمات، مما أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نقص الوقود.

كما قيدت منطقة الصيد على ساحل قطاع غزة.

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