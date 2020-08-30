البيت الأبيض: ترامب سيتوجه إلى كينوشا يوم الثلاثاء

واشنطن - (د ب أ):

قال البيت الأبيض، مساء السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء.

وذكر تقرير صدر يوم السبت، نقلا عن المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن "(الرئيس) سيتوجه إلى كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء. وسيلتقي مع سلطات إنفاذ القانون ويستعرض الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب الأخيرة".

وشهدت المدينة عدة ليال من الاحتجاجات والاضطرابات منذ أن أطلقت الشرطة النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 29 عاما، في ظهره سبع مرات، مما أدى إلى إصابته بالشلل.

ويعتبر إطلاق النار على بليك يوم الأحد الماضي هو الأحدث في سلسلة الحوادث التي تم تسجيلها عبر الفيديو في الولايات المتحدة والتي أثارت مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية.

وأكد محامي بليك، باتريك كافرتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما لم يعد مقيدا بسريره في المستشفى.

وقال كافرتي لشبكة "سي إن إن" إن قوات إنفاذ القانون التي بررت استخدام القيود انصرفت وأن السلطات لم تعد تحرس بليك في المستشفى.

وأصدر محامي نقابة شرطة كينوشا بيانا يوم الجمعة قال فيه إن محامي بليك "واصل تقديم"وقائع " كاذبة ومضللة للجمهور".

وزعم محامي نقابة الشرطة أن بليك تشاجر بالقوة مع الضباط أثناء الحادث وكان مسلحا بسكين.

وفي الوقت ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن الصور المنشورة لعملية الشرطة تشير إلى أن الضباط لجأوا إلى العنف غير الضروري ضد بليك.