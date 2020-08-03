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الحكومة البريطانية تطالب بتخزين الإمدادات الطبية

10:11 م الإثنين 03 أغسطس 2020
الحكومة البريطانية تطالب بتخزين الإمدادات الطبية

السلطات الصحية في بريطانيا

لندن - (د ب أ):
دعت الحكومة البريطانية موردي الإمدادات الطبية إلى تخزين كميات كبيرة منها مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في خطاب من وزارة الصحة إلى موردي الإمدادات الطبية تم نشره على موقع الوزارة اليوم الاثنين "نشجع الشركات على جعل التخزين جزءا أساسيا من خطط الطوارئ، ونطلب من الصناعة، كلما كان ذلك ممكنا، تخزين كمية تكفي إلى ما يصل إلى ستة أسابيع على الأراضي البريطانية".
وهذا الأمر يكتسب أهمية أكبر لأن وباء فيروس كورونا المستجد جعل توفير العديد من السلع والمستلزمات أكثر صعوبة.
وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، فإنها لا تزال جزءا من السوق الداخلية للاتحاد وكذلك الاتحاد الجمركي حتى نهاية العام.

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