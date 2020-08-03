الصحة العالمية تشيد بإجراءات فيتنام في التعامل مع كورونا

(وكالات):

أشادت ماريا فان كيرخوف رئيسة المجموعة الفنية لوحدة الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية، بإجراءات هانوي لمكافحة كوفيد-19، واعتبرت فيتنام بلدا يحتذى به على هذا الصعيد.

وقالت ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحفي: "تصرف الفيتناميون بسرعة وبشكل شامل، لديهم نظام يمكنه المساعدة في السيطرة على هذا الوباء. هذا ما نحتاج إلى رؤيته في جميع البلدان"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وشددت على أن فيتنام، لديها خبرة واسعة في محاربة الأمراض المعدية.

من جانبه، قال مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية: "فيتنام تعرضت لعبء منخفض للغاية ووفيات متدنية، ولا تترك أي فرصة أمام تفشي المرض، وتبذل قصارى جهدها لمنع انتشار الوباء".