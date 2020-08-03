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"آلاف المنازل انهارت".. السودان يعلن حصيلة ضحايا الفيضانات

08:07 م الإثنين 03 أغسطس 2020
"آلاف المنازل انهارت".. السودان يعلن حصيلة ضحايا الفيضانات

فيضان في السودان

(وكالات):

قالت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في البلاد أودت بحياة خمسة أشخاص، فيما دمرت أو أضرت 3500 منزل تقريبا، في الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس، في بيان، أن الفيضانات دمرت بين يومي الخميس والسبت 1179 مسكنا، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

في غضون ذلك، أصيب 2173 مسكنا بأضرار في مناطق عدة؛ من بينها ولايتا الجزيرة (وسط) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وذكرت السلطات المحلية أن انهيار سد بوط على النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة دمر مئات المنازل، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وعادة ما يشهد السودان أمطارا غزيرة بين يونيو وأكتوبر.

في غضون ذلك، حذرت وحدة الإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من عدة ولايات.

فيضان في السودان ضحايا الفيضانات السودان

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