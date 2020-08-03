أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

السودان يحقق في تلوث مياه النيل الأبيض

07:37 م الإثنين 03 أغسطس 2020
السودان يحقق في تلوث مياه النيل الأبيض

ارشيفية

القاهرة - (وكالات)

تتقصى السلطات السودانية طبيعة ومصادر تلوث مياه النيل الأبيض، أحد رافدي نهر النيل، حسبما أفادت صحيفة "السوداني" اليوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة إن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية برئاسة الأمين العام راشد مكي شكل لجنة فنية متخصصة لدراسة وتقصي الحقائق حول طبيعة ومصادر التلوث الذي لحق بمياه النيل الأبيض بسبب تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقه كبرى الدباسين.

وقال مكي في تنوير إعلامي إن اللجنة المتخصصة التي تم تكوينها زارت الموقع وأخذت عينات من عدة مواقع حول مكان التلوث لإجراء الاختبارات العلمية حتى يتم قياس درجة التلوث وطبيعته ومصادره.

تضم اللجنة إدارة الرقابة بالمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم وعدد من الخبراء والمختصين.

مياه النيل الأبيض السودان تلوث مياه النيل الأبيض

الخبر التالى:

رئيس وزراء الكويت يكشف تطورات الحالة الصحية لأمير البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعتمد في العاشرة والنصف صباح غدٍ.. وزير التعليم يحدد موعد إتاحة نتيجة الثانوية العامة