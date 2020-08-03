ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 4716 إصابة جديدة بفيروس كورونا
واشنطن - أ ش أ
أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، تسجيل 4716 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت سلطات الولاية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن هذه الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في فلوريدا إلى 491 ألفا و884 شخصا وعدد المتوفين إلى 7157 حالة.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة ارتفع إلى حوالي 4.7 مليون شخص.
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