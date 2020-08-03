موسكو: عودة 129 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
موسكو- (أ ش أ):
أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، عودة 129 لاجئًا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.
وذكر المركز - في بيان اليوم الاثنين - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأردن إلى الأراضي السورية في الساعات الأخيرة، موضحًا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي (جاسم - الحارة) بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.
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