مقتل شخص وإصابة 2 آخرين خلال مشاجرة بالأعيرة النارية في أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي:
لقي شخص حتفه، وأصيب 2 آخرين، اليوم الاثنين، في مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في أسيوط، وذلك بسبب تجدد خلافات قديمة.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين في قرية المعابدة دائرة المركز، ووجود حالة وفاة ومصابين.
وأشارت التحريات الأولية إلى مقتل "جمال. ع" 50 عامًا، وإصابة "عباس. س. ع" 50 عامًا، و"وردة. ع. ع" 17 عامًا، وجرى السيطرة على المشاجرة ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبنوب، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
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