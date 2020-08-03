سفيرة أمريكا ببيروت تؤكد دعم بلادها لكل أنواع الحريات في لبنان

بيروت- (د ب أ):

أكدت السفيرة الامريكية في بيروت دوروثي شيا اليوم الاثنين أن "الإدارة الأمريكية تكن كل الاحترام والتقدير للبنان بسائر مكوناته".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن شيا قولها ، خلال لقائها بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، إنها كممثلة لبلادها "تسعى دائما إلى نشر الحقيقة وبناء جسور التعاون والألفة مع الجميع".

وأبدت دعم بلادها للحريات على أنواعها وللتآلف بين جميع المكونات، متمنية لأبناء الكنيسة "الصحة والعافية وكل الخير، رغم الأوضاع العصيبة الناتجة عن تفشي وباء كورونا، إلى جانب ما يعانيه لبنان وشعبه من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، مع الرجاء أن يعود لبنان إلى استقراره وازدهاره".

بدوره، أيد البطريرك يونان بالكامل "طرح الحياد الفاعل والناشط للبنان"، مشيرا إلى "ضرورة أن يكون ولاء جميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم إلى لبنان كوطن نهائي لهم، بعيدا عن أي انحياز لأي جهة إقليمية أو دولية أو سواها".

وشدد على "ضرورة فصل الدين عن الدولة في أنظمة الحكم في بلدان الشرق الأوسط" ، وتمنى "للولايات المتحدة كل الخير والنجاح، وللبنان العودة إلى سابق عهده من الازدهار والتطور، كي يبقى الوطن الرسالة للشرق وللغرب على السواء".