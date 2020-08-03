فيروس كورونا يضرب السياحة في جزيرة إيبيزا الإسبانية

مدريد- (بي بي سي):

تضررت جزيرة إيبيزا الإسبانية بشدة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، للحد الذي اضطر النوادي الليلية في الجزيرة إلى إغلاق أبوابها.

ووجه الحجر الصحي التي فرضته المملكة المتحدة، لمدة 14 يوما، على العائدين من إسبانيا ضربة أخرى للسياحة.

واستسلم ملاك الملاهي الليلية في إيبيزا إلى قبول حقيقة ضياع موسم الصيف، هذا العام.

وعن ذلك، يقول يان بيسينيم، أحد ملاك شركة Hi Ibiza ، التي تدير أحد أكبر الملاهي الليلية في الجزيرة: "يجب أن أكون مسؤولا".

ويضيف بيسينيم: إذا فتحت النوادي الليلية فإنها قد تخاطر "بالتسبب في تجمعات من شأنها تدمير ما بقي من اقتصاد الجزيرة السياحية".

أما خوسيه لويس بينيتيز، رئيس جمعية الترفيه التي تمثل قطاع الحياة الليلية في إيبيزا فيعتقد أن "التباعد الاجتماعي والنوادي الليلية لا يتفقان"، معللاً الأمر بالقول: "عندما نصرخ أثناء الرقص يمكن أن ينتقل رذاذ لعابنا مسافة مترين في الهواء، من يستطيع الاحتفاظ بمسافات آمنة داخل ملهى ليلي؟!".