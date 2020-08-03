سوريا: أكثر من نصف إصابات كورونا تتركز في العاصمة دمشق
دمشق- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأثنين ارتفاع نسبة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في دمشق إلى أكثر من 57% من إجمالي الإصابات في البلاد.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية - أن دمشق ما زالت صاحبة الرقم الأعلى بإصابات كورونا في البلاد، إذ تتركز فيها 291 إصابة من أصل 509 إصابات بعد استبعاد حالات الشفاء والوفيات.
كما أظهرت الإحصاءات التي ترصد خريطة توزع الإصابات حتى يوم أمس الأحد أن ريف دمشق يأتي في المرتبة الثانية من حيث توزيع الإصابات بواقع 81 إصابة وبنحو 16% من إجمالي الإصابات.
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