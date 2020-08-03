روسيا تسجل 5394 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة وفاة

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 5394 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمتابعة جائحة كورونا أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 856264 حالة، منها 14207 وفيات.

وأضاف المركز أن مجموع المتعافين في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.