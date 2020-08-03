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ارتفاع حصيلة ضحايا الخمور السامة في الهند إلى 105 أشخاص

11:47 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا الخمور السامة في الهند إلى 105 أشخاص

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا تناول الخمور السامة في ولاية البنجاب بشمال الهند إلى 105 أشخاص اليوم الاثنين، حتى في ظل قيام الشرطة بفرض إجراءات صارمة ضد تجارة الكحوليات غير المشروعة في المنطقة.

وكان الضحايا من المزارعين والعمال الفقراء، أصيبوا بحالة من الاعياء بعد تناول المشروبات الكحولية في ثلاث مناطق، حيث تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة يوم الأربعاء الماضي.

وارتفعت حصيلة الوفيات من 21 حالة يوم الجمعة الماضي، بعد أن أبلغت أسر الضحايا المسؤولين بشأن حالات الوفاة في مطلع الأسبوع، فيما صارت أسوأ واقعة مرتبطة بالكحوليات غير المشروعة في البلاد هذا العام.

وفي الوقت نفسه، نفذت الشرطة العشرات من المداهمات في أنحاء القرى، في إطار حملة لاعتقال 30 مهربا، وحطمت معامل تصنيع غير قانونية، بينما ضبطت آلاف اللترات من الخمور الفاسدة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الخمور كانت تحتوي على مادة الميثانول، التي من الممكن أن تسبب العمى والوفاة عند استهلاكها بكميات كبيرة.

الخمور السامة ولاية البنجاب الهند

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