آلاف الطلاب يعودون إلى المدارس في شمال ألمانيا بقواعد جديدة في ظل كورونا

روستوك - (د ب أ):

عاد عشرات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم في شمال ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، وترتبط العودة بقواعد جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت ولاية ميكلنبورج-فوربومرن أول ولاية بين الولايات الستة عشر في ألمانيا تختتم عطلتها الصيفية. ويعود 152 ألفا و700 طالب في الولاية إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ إغلاق المدارس جراء الجائحة في منتصف مارس الماضي.

ومن أجل تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، تم تقسيم التلاميذ إلى مجموعات محددة غير مسموح لها بالاختلاط، على الرغم من رفع قواعد التباعد الاجتماعي داخل كل مجموعة.

وقال يان بونين، مدير مدرسة "رويترزهاجن" في مدينة روستوك، إنه واثق من أنهم سيبدأون بداية جيدة، وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الكمامات إلزامية في قاعات المبنى"، مضيفا أن المعلمين يستقبلون ويقدمون الدعم للطلاب الذين يساورهم قلق، أو غير متأكدين من المعايير الجديدة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تسامح مع الطلاب الذين لا يستخدمون الكمامات.

وتستأنف العديد من الجزر في ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي البلاد أيضا الدراسة اعتبارا من اليوم، وستتبعها ولاية هامبورج الساحلية يوم الخميس المقبل.

وستنضم المدارس في ولايتي برلين وبراندنبورج المحيطة بها الأسبوع المقبل إلى استئناف النشاط، وكذلك في ولاية شمال الراين- ويستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان في الغرب، وبقية ولاية شليزفيج-هولشتاين.