جيش الاحتلال يستهدف مجموعة مسلحة تزرع عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا

القدس المُحتلة - (أ ف ب):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه استهدف مجموعة مكونة من أربعة مسلحين كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة على سياج أمني عند الحدود مع سوريا.

وقال بيان صادر عن الجيش "أطلق جنودنا وطائرة النار باتجاه المجموعة وتم تحديد إصابات".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس الى عدم وقوع اصابات بين صفوف الجنود الاسرائيليين خلال العملية في جنوب مرتفعات الجولان.

ويشهد الوضع المتوتر أصلا تصعيدا في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وسوريا.

فقد قصفت مروحيات الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على "إطلاق نار" في وقت سابق باتجاه إسرائيل.

ولم تتهم اسرائيل القوات السورية بشكل مباشر في عملية اطلاق النار، لكنها قالت إنها تحمل دمشق المسؤولية.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الخطوات جاءت ردا على التهديد المتزايد الذي يشكله حزب الله اللبناني المدعوم من ايران التي تملك تواجدا كبيرا في سوريا.

والشهر الماضي قتل خمسة مقاتلين مدعومين من إيران في هجوم صاروخي اسرائيلي جنوب العاصمة السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.