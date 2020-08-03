هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 55 ألفا حالات والوفيات 6169

أمستردام - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 55 ألف و408 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6169 حالة. وتعافى 206 أشخاص حتى الآن.

ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في هولندا.