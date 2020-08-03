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الهند تسجل 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:28 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
الهند تسجل 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و803 آلاف و696 حالة، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و972 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفا و135 حالة، وذلك عقب تسجيل 771 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة الهندية الهند

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