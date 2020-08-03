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الصين تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:56 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
الصين تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

يواصل معدل أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة شينجيانج بشمال غربي الصين في الانخفاض، بتسجيل 28 حالة جديدة اليوم الاثنين.

وأعلنت الصين عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، سبع من بين القادمين من الخارج وثماني حالات في مقاطعة لياونينج شمالي شرقي البلاد. ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة ليستقر إجمالي الوفيات في الصين عند 4634 من بين 84 ألف و 428 حالة اصابة.

وسجلت جميع الحالات الجديدة في منطقة شينجيانج بعاصمتها وأكبر مدنها أورومتشي، والتي كانت مركز أحدث تفش في الصين منذ رصد الحالات لأول مرة هناك في منتصف يوليو.

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