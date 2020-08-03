جونز هوبكنز: حالات الإصابة بـ "كورونا" على مستوى العالم تتجاوز الـ 18 مليون شخص

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ 18 مليون حالة، فيما توفي 689 ألفا و347 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.

وأشارت الجامعة - على موقعها الإلكتروني - إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 18 مليونا و79 ألفا و136 حالة، موضحة أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في العالم وصل 689 ألفا و347 شخصا.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 154 ألفا و960 حالة وفاة وأربعة ملايين و667 ألفا و955 حالة إصابة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 94 ألفا و104 حالات وفاة و2 مليون و733 ألفا و677 حالة إصابة.