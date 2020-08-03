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المكسيك : ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 439 ألفا و46 حالة

07:44 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
المكسيك : ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 439 ألفا و46 حالة

فيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 439 ألفا و46 حالة، وذلك عقب تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفا و746 حالة، وذلك عقب تسجيل 274 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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فيروس كورونا كوفيد 19 المكسيك

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