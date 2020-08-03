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الجيش المالي: مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي وسط البلاد

06:35 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
الجيش المالي: مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي وسط البلاد

الجيش المالي

باماكو - (أ ش أ):

أعلن الجيش المالي مقتل خمسة من جنوده وإصابة خمسة آخرين، خلال هجوم إرهابي مباغت وسط البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة المالية - في حصيلة أولية نشرتها صباح اليوم الاثنين - أن مخيمًا لبعض وحدات الجيش في منطقة بين بلدتي "أديابيلي" و"كوما كوا" في محافظة سيجو وسط البلاد تعرَّض لهجوم إرهابي "متطور" من قِبل الإرهابيين، وفي الوقت ذاته تعرَّض مخيم جوماكورا لهجوم آخر بالأسلحة الثقيلة؛ ما أسفر عن مقتل خمسة عسكريين وإصابة خمسة آخرين، إلى جانب تدمير بعض المركبات التابعة للجيش.

وأشارت القوات المسلحة - في بيانها - إلى أنه لا توجد نتائج متاحة حتى الآن عن عدد القتلى في صفوف الإرهابيين، مُنَوِّهَةً بأنه تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش المالي مالي الإرهاب القوات المسلحة المالية

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