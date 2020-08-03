أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

مسؤول أمريكي: من المرجح أن تناقش أمريكا وروسيا مكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة

02:48 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
مسؤول أمريكي: من المرجح أن تناقش أمريكا وروسيا مكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة

مستشار الأمن القومي الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أو براين في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأحد، إنه من المرجح أن يناقش مبعوثون أمريكيون وروس قضايا مكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "هناك مجال آخر للتعاون المحتمل مع روسيا هو مكافحة الإرهاب. حيث تعرضت كل من روسيا والولايات المتحدة لهجمات داخل أوطانهم من قبل المتطرفين الذين يمارسون العنف".

وتابع أنه "من المرجح أن يتعامل المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم من المخابرات وسلطات إنفاذ القانون الروسية بشأن هذه الأمور خلال الأشهر المقبلة".

روبرت أو براين الإرهاب روسيا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

انتهاء مناسك أصغر حج في التاريخ الحديث دون إصابات بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​شقق وأراضي ومقابر.. كيف تستفيد من طروحات الإسكان في المدن الجديدة (أسعار وخطوات)