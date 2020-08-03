أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

مليون إصابة بكورونا في 24 ساعة.. و3 دول الأكثر تضررا

02:45 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
مليون إصابة بكورونا في 24 ساعة.. و3 دول الأكثر تضررا

فيروس كورونا

وكالات

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 18,011,763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء، حيث سُجلت مليون إصابة جديدة فقط في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكثر من نصف الإصابات في العالم تتركز في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم بـ4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ2,733,677 إصابة و94,104 وفاة.

أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند بـ1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.

وبلغ إجمالي الوفيات في العالم 687,941.

فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة البرازيل الهند

الخبر التالى:

طوارئ في مانشستر الكبرى مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​شقق وأراضي ومقابر.. كيف تستفيد من طروحات الإسكان في المدن الجديدة (أسعار وخطوات)