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إضراب عمال مصفاة لتكرير النفط في إيران بسبب الأجور

12:29 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
إضراب عمال مصفاة لتكرير النفط في إيران بسبب الأجور

أرشيفية

طهران - (د ب أ)

نظم مقاولون يعملون في مصفاة قشم الإيرانية لتكرير النفط الثقيل، احتجاجًا خارج مبنى الشركة بعدما أعلنوا عن إضراب عن العمل بسبب الأجور، حسبما أفادت وكالة أنباء "العمال" الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن العمال أضربوا عن العمل اليوم الأحد، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هؤلاء العمال الذين يتم تشغيلهم من خلال مقاولين متعاقدين كطرف ثالث، قولهم إنهم لم يتلقوا الأجور بشكل منتظم منذ شهور

وأوضحت وكالة أنباء العمال، نقلاً عن مدير لم تكشف عن هويته يعمل بالمصفاة المقامة بجزيرة قشم الإيرانية في الخليج والقريبة من مضيق هرمز، أن النزاع يتعلق بمستويات الأجور، ونفى المدير عدم دفع الأجور للموظفين.

إيران النفط طهران

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