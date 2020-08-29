ترامب يزور المناطق المنكوبة بعد إعصار "لورا"

نيويورك - (د ب أ)

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، المناطق التي ضربها إعصار لورا.

وتفقد ترامب في مدينة ليك تشارلز بولاية لويزيانا مستودعا لمواد الإغاثة وتفقد أشياء أخرى كما رأى طريقا يغص بالأشجار التي أسقطها الإعصار.

كان إعصار لورا وهو من المستوى الرابع تسبب في إحداث دمار شديد بولاية لويزيانا، حيث أدى إلى مقتل 15 شخصًا، وتسبب في قطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان وانقطعت إمدادات مياه الشرب أيضًا في بعض الأحيان عن السكان.