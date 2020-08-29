مفاوضات سد النهضة.. السودان: اتفقنا على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الأفريقي

الخرطوم - (د ب أ)

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، إن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، أعلى من الوزراء و أن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.

ونقلت وكالة أنباء السودان "سونا" مساء اليوم، عن عباس عقب اختتام جولة المفاوضات حول سد النهضة بين الدول الثلاث بحضور الخبراء والمراقبين الجمعة إن الأطراف الثلاثة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاثة كما كان مأمولاً في ختام التوقيت الذي حدده الاتحاد الأفريقي وهو يوم 28 أغسطس ولم يتم التوافق علي نسخة مدمجة كان من المقرر تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي في التاريخ نفسه.

وأشار عباس إلى أنه تم الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الافريقي.

وأضاف وزير الري والموارد المائية أن الوفد السوداني جدد التأكيد على أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا وحريصاً على استئناف المفاوضات في أي وقت بعد ان تحدد رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأوضح عباس أن السودان ظل ثابتاً في موقفه بينما حدث تراجع في المواقف الإثيوبية والمصرية في هذه الجولة مقارنة بالنقطة التي تم التوصل اليها في شهر يوليو الماضي.

ونقلت "سونا" عن عباس أن السودان دعا إلى تغيير طريقة التفاوض بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة ليلعب الخبراء و المراقبون الدوليون دورًا أكبر في التفاوض.

وأشار إلى "تباعد المواقف التفاوضية خاصة بين مصر واثيوبيا حيث حدث تراجع نحو الوصول لاتفاق بنهاية الجولة التي حددها الاتحاد الافريقي بحلول 28 أغسطس انطلاقًا من البنود التي تم الاتفاق عليها في الجولات السابقة".

وقال عباس إن السودان ملتزم بالتفاوض في أي زمان وأي مكان مشددا على رفع مستوى التفاوض من الوزراء الى رؤساء الدول الثلاثة عبر الاتحاد الافريقي وذلك لتوفير الدعم السياسي للتفاوض.

وفي سياق متصل نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير السوداني قوله فى تصريح آخر إنه من المتوقع حدوث فيضانات غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة.