الأمن اللبناني يعلن القبض على 3 مصريين متهمين بالتعدي على "فتاة الفيرمونت"

وكالات:

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، إلقاء القبض على 3 مصريين من المتهمين بالاعتداء على فتاة في أحد فنادق القاهرة عام 2014.

وقال بيان لقوى الأمن الداخلي، اليوم السبت "ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متّهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم –مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة".

وأوضحت قوى الأمن اللبناني أن خمسة من بين سبعة أشخاص المتهمين دخلوا إلى لبنان، لافتة إلى أن اثنين منهم تمكنا من الهرب خارج البلاد، بينما ألقت قوى الأمن على 3 من المتواجدين في لبنان.

وقال البيان إن "قوى الأمن اللبناني أعطت أوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا الى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم:

- أ. ط. (مواليد عام 1988)

- ع. إ. (مواليد عام 1990)

- خ. إ. (مواليد عام 1987)

وتابع "كذلك، تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف. ومن خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكّنت من توقيفهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية".

وأعلن مكتب النيابة العامة في الخامس من الشهر الجاري، بدء التحقيق في الواقعة والتي أثير الحديث عنها ضمن موجة من الحكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حوادث الاعتداء والتحرش الجنسي للنساء في مصر.

كما أمرت النيابة المصرية، الإثنين الماضي، بضبط المتهمين في الواقعة ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، قبل أن تقضي بحبس أحد المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه خلال محاولته الهرب خارج البلاد.

واتخذت النيابة العامة المصرية إجراءات إلقاء القبض على كل المتهمين من خلال جهاز الإنتربول، قبل أن تعلن السلطات اللبنانية توقيف ثلاثة من المتهمين اليوم.

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