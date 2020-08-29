ألمانيا: تصرف سلطات بيلاروسيا مع الصحفيين "خطوة خطيرة"

برلين - (د ب أ)

انتقد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، بشدة تصرف القيادة السياسية في بيلاروسيا ضد الصحفيين.

وقال ماس اليوم السبت، وفقًا لبيان صادر عن الخارجية الألمانية: "حين يحتجز الصحفيون والصحفيات بشكل تعسفي دون أساس قانوني ويمنعون من القيام بعملهم من خلال سحب تصاريح عملهم فهذا غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف ماس أن كتابة التقارير الصحفية المستقلة يجب أن تكون مضمونة بصورة شاملة، مبينا بالقول: "فبيلاروسيا التزمت بذلك دوليًا".

كانت القيادة في بيلاروسيا سحبت التراخيص من العديد من ممثلي وسائل الإعلام الغربية بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو.

وذكر ممثلو وسائل الإعلام لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن قوات الأمن احتجزتهم طوال الليل، وتعرض فريق التصوير التابع للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "أيه آر دي" للاحتجاز، كما أعلن تقرير لقناة "في دي آر" الألمانية، في كولونيا اليوم السبت، أن ثلاثة من العاملين في القناة اعتقلوا في فندقهم واحتجزوا طوال الليل في مركز للشرطة، وأطلق سراحهم قبل ظهر اليوم السبت.

وأعلن اتحاد الصحفيين في بيلاروس عن سحب واسع النطاق لتصاريح عمل أعضائه وكذلك العاملين في وسائل الإعلام في بيلاروسيا ممن يعملون لصالح قنوات إذاعة وتلفزيون أو وكالات أنباء أو صحف أجنبية.

وأضاف ماس أن السفارة الألمانية في بيلاروس تتابع وضع الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام الألمانية ممن تعرضوا للأذى، كما أنها تدخلت بقوة خلال الليلة الماضية ضد الاعتقالات التي تعرضوا لها، مؤكدا: "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات أخرى بكل تأكيد، فهذا الهجوم على حرية الصحافة هو خطوة أخرى خطيرة نحو مزيد من القمع بدلا من الحوار مع الشعب".