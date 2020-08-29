"العربية": تنحي القاضي المكلف في انفجار مرفأ بيروت عن التحقيقات

وكالات

ذكرت قناة "العربية" السعودية، مساء اليوم السبت، أن القاضي المكلف بالتحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تنحى عن القضية.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً، نتيجة انفجار ما يقرب من 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.

وفي 7 أغسطس، أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، توقيف 16 شخصًا على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، واستجواب أكثر من 18 شخصًا، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم "12".