أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"العربية": تنحي القاضي المكلف في انفجار مرفأ بيروت عن التحقيقات

08:24 م السبت 29 أغسطس 2020
"العربية": تنحي القاضي المكلف في انفجار مرفأ بيروت عن التحقيقات

من انفجار مرفأ بيروت

وكالات

ذكرت قناة "العربية" السعودية، مساء اليوم السبت، أن القاضي المكلف بالتحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تنحى عن القضية.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً، نتيجة انفجار ما يقرب من 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.
وفي 7 أغسطس، أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، توقيف 16 شخصًا على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، واستجواب أكثر من 18 شخصًا، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم "12".

انفجار مرفأ بيروت لبنان الحكومة اللبنانية

الخبر التالى:

ألمانيا: تصرف سلطات بيلاروسيا مع الصحفيين "خطوة خطيرة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. المصري 0-0 الأهلي