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الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:00 م السبت 29 أغسطس 2020
الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن

عمان - (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة، منها 19 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الأردنية.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد تم تسجيل 79 حالة شفاء منها، 8 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و68 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت الموجز إلى إجراء 9615 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 810061 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".

الأردن عمان فيروس كورونا

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