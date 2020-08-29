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الهند تعلن عودة المترو والتجمعات المحدودة في ٧ سبتمبر

07:41 م السبت 29 أغسطس 2020
الهند تعلن عودة المترو والتجمعات المحدودة في ٧ سبتمبر

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

ذكرت الحكومة الهندية، اليوم السبت، أنها ستسمح باستئناف خدمات مترو الأنفاق بشكل تدريجي اعتبارًا من السابع من سبتمبر، ضمن قواعد جديدة تسمح بعودة المزيد من الأنشطة التي تقيدت وسط تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة في بيان، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيتم السماح بالتجمعات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية بحد أقصى 100 شخص، اعتبارا من 21 سبتمبر، ضمن التوجيهات الجديدة.

وستظل دور السينما وحمامات السباحة وحركة السفر الجوي الدولية مغلقة باستثناء ما تسمح به وزارة الداخلية.

كما ستبقى المدارس والكليات ومؤسسات التدريب مغلقة حتى 30 سبتمبر.

الهند الحكومة الهندية نيودلهي

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