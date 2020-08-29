بعد إيقاف وزير الداخلية.. حكومة السراج تجري تعيينات جديدة في مناصب حساسة
وكالات:
أعلنت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، ومقرها طرابلس، إجراء تعيينات جديدة، بعد إيقاف وزير الداخلية عن العمل منذ أيام.
وقال بيان لما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم، إنه تقرر تعيين الفريق أول محمد علي أحمد الحداد رئيسا للأركان العامة للجيش، وتكلف صلاح الدين علي النمروش وزيرًا مفوضًا للدفاع.
ومنذ الأحد الماضي، تشهد مدن ليبية عديدة، مثل طرابلس ومصراتة وسبها وغات والزاوية، تظاهرات حاشدة فيما يُعرف بـ"حراك 23 أغسطس" ضد تفشي الفساد في البلاد، وتردي الخدمات العامة؛ جراء نقص السيولة النقدية، والوقود، وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.
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