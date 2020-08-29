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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 43 ألفًا و781 مصابًا و1491 حالة وفاة

07:12 م السبت 29 أغسطس 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 43 ألفًا و781 مصابًا و1491 حالة وفاة

فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 43 ألفا و781 مصابا، و1491 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 379 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 30 ألفا و717 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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فيروس كورونا الجزائر كوفيد19

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